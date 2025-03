Grote verandering in de Pro League komt eraan: "De assistent-scheidsrechters zullen geleidelijk aan worden vervangen door technologie"

Buitenspelautomatisering zal vanaf volgend seizoen worden ingevoerd in de Pro League. Alexandre Boucaut besprak deze innovatie bij RTBF.

Alexandre Boucaut heeft bevestigd bij de RTBF dat de semi-automatische buitenspellijn vanaf volgend seizoen in de Pro League zal worden geïmplementeerd. "Zoals we die momenteel kennen in Europese competities. De implementatie ervan is momenteel aan de gang in de stadions."

De technologie bewees zijn waarde op het WK 2022, met de belofte om een einde te maken aan lange VAR-interventies en betwistbare buitenspellijnen.

"Het systeem werkt met de interconnectie van 28 smartphone-camera's. Deze camera's zullen worden geplaatst in alle Belgische stadions en deze interconnectie rasteriseert het veld in 3D, met kunstmatige intelligentie die de balstarts kan herkennen", vervolgt Boucaut.

Een stap verder naar technologie

"Dit vereist echter een zekere menselijke controle om te controleren of de speler die we gaan straffen de juiste is en eventueel in te grijpen bij fases die een interpretatie vereisen", legt de scheidsrechtersbaas uit.

De menselijke aanwezigheid zal echter aanzienlijk worden verminderd: "Toen we ontdekten hoe het werkt, zei ik tegen een van de vertegenwoordigers 'laten we robots inzetten'. Maar serieus, de assistent zal geleidelijk aan worden vervangen door technologie. Zullen de grensrechters worden vervangen door twee veldscheidsrechters, zoals in basketbal en hockey? Dat is een mogelijke evolutie."