Koen Casteels richt zich nog eens tot de Rode Duivels-fans na zijn afscheid van de nationale ploeg

Koen Casteels kondigde zondagavond plots zijn afscheid bij de Rode Duivels aan. Hierbij was hij ook nog eens bijzonder kritisch voor de KBVB. Maandag nam hij nog eens afscheid van zijn ploegmaats en de fans op Instagram.

Koen Casteels was niet blij met de manier waarop Thibaut Courtois weer bij de Rode Duivels kwam. De KBVB deed bijzonder veel moeite voor hem, terwijl er eigenlijk nooit een keepersprobleem was.

De doelman begon over normen en waarden en was bijzonder kritisch voor de bond. Dit vertelde hij allemaal in de podcast MidMid, waar hij ook zijn afscheid van de nationale ploeg aankondigde.

Nu neemt hij ook op Instagram afscheid. "Na mijn aankondiging gisteren, wil ik graag even de tijd nemen om al mijn teamgenoten, medewerkers en medewerkers van het Belgisch elftal te bedanken", klink het.

"Aan de fans, bedankt voor jullie ongelooflijke steun door de jaren heen! Spelen op het Europees Kampioenschap in Duitsland was absoluut een van de hoogtepunten van mijn internationale carrière, en jullie waardering maakte het nog specialer."

"Het was een grote eer om 12 jaar deel uit te maken van deze groep. Nu kijk ik uit naar het volgende hoofdstuk in mijn carrière", besluit Casteels.