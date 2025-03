Na het afscheid van Casteels: de Belgische voetbalbond zal de communicatie beter moeten beheren

In het Belgische voetbal stond dit weekend even alles op zijn kop. Het nieuws over het afscheid van Koen Casteels en vooral zijn kritiek op de terugkeer van Thibaut Courtois heeft onrust veroorzaakt.

Wanneer kunnen we eindelijk over voetbal praten, en alleen voetbal bij de Belgische voetbalbond? Men dacht in ieder geval eindelijk op de goede weg te zijn om van de eerste selectie van Rudi Garcia op vrijdag een ideale "reset" te maken.

De zaak Courtois? Er zouden wel wat vragen zijn over het onderwerp, de doelman van Real Madrid zou waarschijnlijk op een gegeven moment zijn supporters moeten toespreken, maar het leek erop dat de zaak bijna afgerond was. De spelers met dubbele nationaliteit? Een brandend onderwerp maar tenminste hebben Talbi en Karetsas hun keuze duidelijk aangekondigd, in afwachting van de anderen.

We waren klaar om alleen over voetbal te praten voor de dubbele confrontatie tegen Oekraïne. Maar plots gooide Koen Casteels nog wat olie op het vuur.

Heeft Vincent Mannaert de zaak rond Courtois onderschat?

Vincent Mannaert en de Belgische voetbalbond hebben zich "verbaasd" getoond over deze beslissing en leken niet op de hoogte te zijn van eventuele spanningen in de kleedkamer met betrekking tot de terugkeer van Thibaut Courtois. Maar in hun haast om deze terugkeer veilig te stellen, hebben Garcia en Mannaert zijn impact op de groep onderschat? Misschien. Het zal aan Rudi Garcia, een zeer goede people-manager, zijn om hiermee om te gaan.

Laten we niet vergeten dat Koen Casteels niet objectief is en een geschiedenis van rivaliteit met Courtois heeft, en mogelijk zelfs naar de derde plaats in de hiërarchie achter Sels is geschoven. Thibaut Courtois, aan de andere kant, is nooit de meest populaire Duivel geweest. We weten het: hij wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar iedereen gaat samen verder omdat hij onmiskenbaar de beste ter wereld is. Tedesco heeft dit ook onderschat.

De communicatie van de Belgische voetbalbond moet verbeteren

Dit is niet de eerste keer dat de federatie op het gebied van communicatie wordt ingehaald, of een fout maakt op dat gebied. Dat Koen Casteels besluit zijn pensionering aan te kondigen in een podcast, is nog een extra vernedering. Maar in de toekomst zou de Belgische voetbalbond deze communicatie zelf in handen moeten nemen.

Ze hebben nu een meester-communicator aan het roer: Rudi Garcia. Vrijdag, dat weten we al, zal de Fransman overal een antwoord op hebben – met een glimlach – en twijfels wegnemen, althans aan de oppervlakte. Achter de schermen zullen de resultaten moeten volgen, maar we kunnen ons verwachten aan hoogwaardige relaties met het publiek. Genoeg om rust te brengen in de tent.