Plannen om te stoppen of gewoon blijven knallen? Romelu Lukaku praat (vrijuit) over nabije toekomst bij Rode Duivels

Nog enkele dagen en we kennen de eerste selectie van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. Romelu Lukaku zal er alleszins bij zijn. "Ik heb alleszins nooit gedacht aan stoppen."

Rudi Garcia maakt einde deze week zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekend. Onder Domenico Tedesco kregen sterkhouders soms vrijaf, maar dat zal onder de Fransman niet het geval zijn.

Sowieso van de partij voor het tweeluik tegen Oekraïne: Romelu Lukaku. Ook Kevin De Bruyne zal moéten afreizen, terwijl Thibaut Courtois zijn wederoptreden bij de nationale ploeg zal vieren.

Ik heb er nooit aan gedacht om te stoppen bij de nationale ploeg. Er is een nieuwe generatie aan het opkomen. Ik wil die jongens begeleiden

"Ik kijk er alvast naar uit om met de nieuwe bondscoach te ontmoeten", aldus Big Rom in Corriere dello Sport. "Ik heb tot dusver één keer met hem gesproken. Dat was een gesprek van een halfuurtje waarin hij me in grote lijnen heeft verteld wat de plannen zijn."

Lukaku heeft alleszins zin in het nieuwe hoofdstuk bij de Rode Duivels. "Ik heb er alleszins nooit aan gedacht om te stoppen bij de nationale ploeg. Er is een nieuwe generatie aan het opkomen. Ik wil die jongens begeleiden."