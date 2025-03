Rode kaart van matchwinnaar zorgt voor veel ophef bij RWDM en Ferrera, ondanks gouden zaak in het klassement

RWDM heeft een belangrijke overwinning geboekt in de Challenger Pro League. De ploeg van Yannick Ferrera won met 1-0 van Lokeren-Temse en is nu de nieuwe leider en telt één punt meer dan Zulte Waregem.

RWDM begon sterk aan de wedstrijd en het was Mickaël Biron die de score opende met het enige doelpunt van de avond. De spits leek dus matchwinnaar te zijn, maar op het uur kreeg hij toch plots een rode kaart.

Biron kreeg een tweede gele kaart voor een schwalbe. "Zelfs Radja Nainggolan zei tegen de scheidsrechter dat er contact was, maar het mocht niet baten", reageerde de spits na afloop tegen Het Nieuwsblad.

Ook coach Yannick Ferrera vond de beslissing van de scheidsrechter zeer streng. "Het is geen fout van de Lokeren-speler, maar het is ook geen fopduik, want er is wel degelijk contact", benadrukte de coach van RWDM.

Toch wil RWDM niet te lang stilstaan bij de beslissing van de scheidsrechter. “Op dit moment is er geen tijd meer om te blijven hangen aan zulke zaken. We kijken vooruit en proberen na te denken over wat we meenemen naar de resterende wedstrijden", besloot Ferrera.

Fiere leider

Uiteindelijk bleef de score beperkt tot 1-0, mede doordat RWDM een groot deel van de tweede helft met een man minder speelde. De Brusselaars springen nu over Zulte Waregem naar de leiding in de Challenger Pro League.