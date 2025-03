Voormalige Standard-kapitein baalt nog steeds van hoe het is gelopen in Luik: "Zelfs als ik er vandaag aan denk, maakt het me verdrietig"



Konstantinos Laifis kwam in de zomer van 2016 op huurbasis van Olympiakos naar Luik. Zijn leiderschap en de kwaliteit van zijn linkerbeen maakten hem tot een steunpilaar van de verdediging van Standard gedurende acht jaar. Afgelopen zomer keerde de Cypriotische international terug naar zijn thuisland, door bij Apoel Nicosia te tekenen na het einde van zijn contract bij Standard. De voormalige kapitein droomde van een mooier afscheid: hij kon eigenlijk zelfs geen afscheid nemen van Sclessin vanwege de forfaitnederlaag tegen Westerlo en onderging een neusoperatie tijdens de laatste thuiswedstrijd van de Play-offs. "Ik heb acht jaar in Luik gewoond. Mijn familie en ik zullen altijd dankbaar zijn voor wat de stad, de club en het land ons hebben gegeven. Maar zo wilde ik niet vertrekken", geeft hij toe in een interview met La Dernière Heure. Nog steeds verbonden met Standard "Zelfs als ik er vandaag aan denk, maakt het me verdrietig. De laatste wedstrijd die ik moest spelen werd geannuleerd en ik kreeg dus niet de kans om afscheid te nemen van Sclessin", voegt Laifis eraan toe. Op 31-jarige leeftijd heeft de centrale verdediger zich getroost met de winst van zijn tweede trofee, de Cypriotische Supercup. Maar het binnenhalen van een eerste titel zal lastig worden: Apoel Nicosia heeft momenteel een achterstand van 19 punten op Pafos, de leider in de competitie. Laifis weet echter dat met de Play-offs alles snel kan veranderen.



