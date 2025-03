Dender moet cruciale spelers missen voor belangrijke wedstrijd in Mechelen, Euvrard weet waar het probleem ligt

Dender heeft momenteel veel pech met blessures en afwezigen voor de cruciale wedstrijd tegen KV Mechelen. Verdediger Joedrick Pupe werd vandaag aan zijn meniscus geopereerd en zal dan ook een tijd uitgeschakeld zijn.

Afgelopen zaterdag had Dender de kans om een belangrijke stap te zetten in het klassement door punten te pakken tegen KRC Genk. In plaats van een 1-0 overwinning, gaven ze in de laatste minuten een 0-0 gelijkspel uit handen. Genk kreeg een omstreden penalty na handspel van Gilles Ruyssen, die de wedstrijd ongelukkig besliste in het voordeel van de leider.

Dit was een zware klap voor Dender, niet alleen omdat ze de wedstrijd verloren, maar ook omdat Ruyssen door zijn vijfde gele kaart de belangrijke wedstrijd tegen KV Mechelen moet missen. Net voor de wedstrijd moest Roman Květ al forfait geven wegens koorts, wanneer hij weer beschikbaar zal zijn is nog niet duidelijk.

Slechte staat van het veld

Trainer Vincent Euvrard suggereerde na afloop tegen Genk dat het slechte staat van het veld mogelijk bijdraagt aan de vele blessures. Spijtig genoeg was dit afgelopen zaterdag tegen Genk weer zeer duidelijk.

"Dit vergt heel veel energie van mijn team. We spelen niet alleen op een slecht veld om de twee weken, maar we trainen er ook op.” Euvrard vindt het veld ongeschikt voor het niveau van de Jupiler Pro League en hoopt dat de club snel zal ingrijpen voor de wedstrijden in oftewel de Europe of Relegation Play-offs.

Dender mist dus zondag tegen KV Mechelen enkele belangrijke spelers door blessures en schorsingen. De ploeg van Vincent Euvrard telt momenteel evenveel punten als Cercle Brugge, maar heeft één wedstrijd meer gewonnen, waardoor ze virtueel op een veilige plek staan. Benieuwd of Dender zich zondag definitief zal redden.