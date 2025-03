Is hij de man die Liverpool zal stoppen? PSG-ster zit dit seizoen al aan meer doelpunten dan voorbije vier jaar samen

2025 is het jaar van Ousmane Dembélé. Afgelopen zaterdag scoorde de Fransman tweemaal tegen Rennes, waardoor zijn totaal dit seizoen al op 28 doelpunten staat. Hij is daardoor ook de beste aanvaller van 2025 voorlopig. Is hij de man die Liverpool uit de Champions League zal wippen?

Er is een ware voetbalrevolutie aan de gang in Parijs. Over de laatste drie seizoenen is Paris Saint-Germain volledig getransformeerd. Het sterrenensemble met onder andere Neymar, Mbappé en Messi heeft plaatsgemaakt voor een stelletje jonge talenten zoals Joao Neves (20), Désiré Doué (19) en Bradley Barcola (22).

Blessureleed

Maar de absolute ster van het nieuwe PSG is veruit Ousmane Dembélé. De Franse winger is bezig aan een absoluut topseizoen waarin hij al 28 keer raak trof en daarbovenop nog eens 6 assists gaf. Daarmee doet hij nu al beter dan zijn totaal van de vier seizoenen daarvoor, waarin hij in 153 wedstrijden slechts 27 keer scoorde.

De voorbije jaren is Dembélé vaak geplaagd door zware blessures, wat er mede voor zorgde dat zijn rendement zo magertjes is. Nu lijkt de Fransman gespaard te worden van al dat blessureleed en kan hij eindelijk de klasse tonen die 10 jaar geleden al van hem verwacht werd.

Valse 9

In de 4-3-3 van zijn coach, Luis Enrique, wordt Dembélé vaak geflankeerd door de Georgiër Chvitsja Kvaratschelia en Barcola. Hoewel Dembélé vaak als de valse 9 wordt opgesteld, wisselen de drie vaak van positie doorheen de wedstrijd.

Het is een tactiek die werkt; PSG scoorde dit seizoen meer doelpunten na 25 speeldagen (70) dan vorig seizoen (56). Superster Kylian Mbappé wordt dus allerminst gemist in de Parijse frontlinie.

Seizoen geslaagd

In eigen land lijkt de competitie zo goed als binnen te zijn voor PSG, en ook in de beker lijkt de weg open te liggen. Maar hun seizoen zal enkel geslaagd zijn als ze ver geraken in de Champions League.

Daarvoor moeten ze voorbij Liverpool geraken, dat onverwachts met 0-1 is gaan winnen in Parijs vorige week. Nu is het aan Dembélé en PSG om die achterstand in te halen en resultaten te koppelen aan hun mooie voetbal.