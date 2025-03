OFFICIEEL: Absolute sterkhouder van KRC Genk verlengt contract en blijft tot 2029 in Limburg

Bryan Heynen heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij KRC Genk. De aanvoerder blijft ook de volgende vier seizoenen in Limburg voetballen.

Bryan Heynen heeft zijn krabbel gezet onder een nieuw contract bij KRC Genk. De aanvoerder van De Smurfen ligt tot medio 2029 vast in Limburg.

De voorbije maanden was er vage interesse - zo snuffelde SS Lazio even aan Heynen - maar daar was de 28-jarige middenvelder op geen enkel moment mee bezig. De prioriteit is altijd héél duidelijk geweest.

Ik ben een Genkie voor het leven

Heynen doorliep de jeugdreeksen bij Genk. In 2015 maakte hij de overstap naar de A-kern. De voorbije seizoenen groeide hij uit van sterkhouder tot aanvoerder.

"Ik ben een Genkie voor het leven", is Heynen héél tevreden met zijn contractverlenging. "Ik voel me hier goed en wil gewoon nog heel lang blijven."