Ongezien aan de voetbaltop! Sir Jim Ratcliffe is snoeihard voor "spelers die te duur én te slecht zijn" en voorspelt wanneer Manchester United opnieuw Engels landskampioen zal zijn

Manchester United plant een grote schoonmaak. Het is Sir Jim Ratcliffe zelf die de grove borstel in handen heeft. In de Engelse media haalt hij snoeihard uit naar de spelersgroep.

We schreven eerder al dat Manchester United een eerste schoonmaakronde heeft gehouden. Maar liefst zes spelers kregen te horen dat ze volgend seizoen niet langer welkom zijn op Old Trafford.

Maar dezer dagen slaapt niemand bij Manchester United op beide oren. Ondertussen is het ook voor Andre Onana en Rasmus Hojlund duidelijk dat ze geen toekomst meer hebben in The Theatre of Dreams.

Of we het nu leuk vinden of niet: we hebben sommige spelers geërfd uit het verleden en moeten dat aanvaarden

"Die spelers zijn te duur én te slecht voor Manchester United", is Sir Jim Ratcliffe genadeloos. "Of we het nu leuk vinden of niet: we hebben hen geërfd uit het verleden en moeten dat aanvaarden."

"Het zal tijd kosten om een selectie samen te stellen waar wij de volledige verantwoordelijkheid over dragen", gaat de topman van INEOS verder. "Tot die tijd zitten we in een overgangsperiode."

Ik geloof erin dat we in 2028 de Premier League opnieuw kunnen winnen. We zullen op dat moment de meest winstgevende club ter wereld zijn én voetballen in een gloednieuw stadion

Ruben Amorim moet zich alvast géén zorgen maken. "Hij is een geweldige én jonge manager waarvan ik hoop dat hij nog een lange tijd zal blijven. Ik heb al een glimp opgevangen van wat hij in staat is."

"Over drie jaar bestaat Manchester United 150 jaar", besluit Ratcliffe. "Ik geloof erin dat we in 2028 de Premier League opnieuw kunnen winnen. We zullen op dat moment de meest winstgevende club ter wereld zijn én voetballen in een gloednieuw stadion."