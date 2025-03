Manchester City is al bezig met grote schoonmaak en... ook Manchester United volgt: 'Deze zes (!) grote namen moéten opkrassen op Old Trafford'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De teams uit Manchester beleven geen sportieve hoogdagen. Manchester City wil het team komende zomer vernieuwen én verjongen. Maar ook op Old Trafford staat er een grote schoonmaak op het programma.

We schreven eerder al dat Manchester City komende zomer afscheid wil nemen van maar liefst zeven sterkhouders. Ook Kevin De Bruyne lijkt in het tussenseizoen andere oorden op te zoeken.

Eenzelfde verhaal voor Manchester United. Terwijl Manchester City vooral bezig is met de strijd om een Champions League-ticket kunnen The Red Devils enkel dromen van deelname een Het Kampioenenbal. Of aan een ander Europees toernooi.

Grote schoonmaak

The Mirror weet dat er deze zomer dan ook een grondige opkuis van de kleedkamer op het menu staat. Zes spelers kregen inmiddels al te horen dat ze op zoek moéten naar een andere werkgever.

Casemiro is als dé grootverdiener de grootste naam, maar ook de andere vertrekkers zijn geen groentjes. Volgend seizoen zullen Christian Eriksen, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Tyrell Malacia en Antony niet meer op de loonlijst staan.

Niét op beide oren slapen

Sommigen zullen worden verkocht, anderen krijgen geen nieuw contract en de verhuurde pionnen moeten geen plaats meer zoeken op Old Trafford als het nieuwe seizoen begint. En dit is nog maar het begin. Ook spelers uit de huidige selectie slapen dezer dagen niét op beide oren…