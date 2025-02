Manchester City heeft de noodzakelijke knopen doorgehakt: 'Zeven (!) oudgedienden moéten vertrekken en... Kevin De Bruyne is er eentje van'

Er is duidelijkheid. Manchester City wil komende zomer met de grove borstel door de selectie gaan. Maar liefst zeven sterkhouders kregen te horen dat ze andere oorden moeten opzoeken. Inclusief Kevin De Bruyne.

Manchester City is in vrije val. The Citizens strijden dit seizoen niét mee voor de titel in de Premier League. Integendeel: een toegangsbewijs voor de Champions League van volgend seizoen lijkt momenteel de enige bekommernis die Pep Guardiola nog heeft.

We schreven eerder al dat Guardiola zijn eigen toekomst in handen heeft. Gooit hij de handdoek of bouwt hij mee aan de nieuwe lichting? Die keuze zal hij zelf maken. Dat geldt echter niet voor Kevin De Bruyne.

Volgens de Engelse media hebben maar liefst zeven oudgedienden van Manchester City te horen gekregen dat er volgend seizoen geen plaats meer is in de kern. En het zijn niet van de minsten.

De namen: Jack Grealish, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacevic, Ilkay Gündogan, Ederson Moraes en… Kevin De Bruyne. Ook onze landgenoot moet dus geen contractvoorstel meer verwachten.

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen?

Voor De Bruyne staat de deur op deze manier wagenwijd open voor een transfervrije verhuis naar San Diego FC. De Amerikanen hebben een plaats vrijgehouden in hun kern voor een zogenaamde 'designated player'. Die vacature lijkt bij deze ingevuld.