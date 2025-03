STVV wil verandering van handsbalregels: "Dit kan toch de bedoeling niet zijn?"

STVV kreeg dit seizoen al tien strafschoppen tegen, waarvan vier door handspel in de eigen zestien. Assistent-trainer Frederic De Meyer vindt dat het reglement dringend herbekeken moet worden. "We moeten nadenken over deze regels", klinkt het in HBvL.

In de wedstrijd tegen Beerschot was Vanwesemael de ongelukkige. Een bal werd van dichtbij tegen zijn hand getrapt en de VAR greep in. Scheidsrechter Laforge wees naar de stip, maar doelman Kokubo redde knap. Toch blijft de vaststelling dat STVV veel strafschoppen tegen krijgt. Van Helden, Godeau en Vanwesemael werden al bestraft voor handspel. “We trainen hier nochtans specifiek op", aldus Van Helden, die na een eerdere penalty tegen Kortrijk zijn frustratie uitte. STVV probeert handspel te vermijden door gerichte training. “We laten onze verdedigers voorzetten afblokken met de handen op de rug", legt De Meyer uit. “Zo proberen we hen bewust te maken van hun houding.” STVV en Beerschot krijgen de meeste strafschoppen tegen. Dat is geen toeval: teams die veel schoten incasseren, lopen een hoger risico op een fout of handspel in de zestien. Volgens De Meyer zorgt de huidige regelgeving voor onnodige stress bij verdedigers. “De aandacht gaat nu vooral naar het vermijden van handspel in plaats van naar de doelpoging zelf. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”