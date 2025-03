Vincent Kompany, die "heel boos" was, eist onmiddellijke reactie van Bayern München

Bayern München neemt het dinsdagavond op tegen Bayer Leverkusen in de Champions League. Dan wordt beslist wie doorstoot naar de kwartfinales.

Gemengde gevoelens bij Bayern München, dat vorige week toch op een zeer slechte noot afsloot. In de Champions League werd er met 3-0 gewonnen van Bayer Leverkusen in de achtste finales.

Later op de week volgde wel een zéér pijnlijke nederlaag: Bayern ging met 2-3 in eigen huis de boot in tegen laagvlieger Bochum. Dit na zelf 2-0 op voorsprong te komen.

"Uit elke nederlaag moet je lessen trekken", vertelde coach Vincent Kompany voor de terugmatch tegen Bayer Leverkusen volgens HLN. "Maar we trekken er nu wel een lijn onder."

Kompany, die zelf aangaf dat hij "heel boos" was na de nederlaag, wil dit nu niet meenemen naar de CL. "Het is essentieel dat we dit verlies niet meenemen naar de volgende wedstrijd. Natuurlijk is het belangrijk de vorige wedstrijd goed te analyseren, maar daarna gaat de focus op het volgende duel, en dat is weer Bayer Leverkusen."

"Als coach van Bayern München is het belangrijk elke match opnieuw te winnen. Dat is het enige wat telt en dat willen we nu opnieuw doen. We bereiden ons voor op wat we weten en geloven honderd procent in ons eigen kunnen. We denken niet wat er kan gebeuren na een eerste doelpunt van Leverkusen. We willen zelf eerst scoren", besluit hij.