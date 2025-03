🎥 Hoe is dit mogelijk? Thomas Meunier krijgt ongelooflijke én bepalende strafschop tegen in Champions League

Na de 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd stonden Lille en Dortmund in de terugwedstrijd tegenover elkaar om een definitieve winnaar te bepalen. Een Rode Duivel had een belangrijke rol in de wedstrijd, al was dat niet meteen een goede zaak.

Lille had 50 procent kans in deze ronde tegen Club Brugge uit te komen, maar uiteindelijk werd het Dortmund als tegenstander van dienst. Na een gelijkspel in de heenwedstrijd wilde Lille knallen in het Signal Iduna Park en daar de Gelbe Wand van Dortmund partij gaan bieden. Na vijf minuten opende Jonathan David bovendien al de score voor de Noord-Fransen. Meunier gefrustreerd tegen zijn oude team Met de rug tegen de muur duwde Dortmund door, maar Lucas Chevalier toonde meer inspiratie dan zijn Duitse tegenhanger door alle bezoekende pogingen te stoppen. En zo bleef het bij 1-0 aan de rust. Opgesteld aan de rechterkant, hield Thomas Meunier stand, tot hij verrast werd aan het begin van de tweede helft. Comment tu peux siffler penalty ici et pas penalty de Konate sur Barcola la semaine dernière ? 😮#LOSCBVB #Losc pic.twitter.com/PLYPqYzzOl — Total football (@LeagueTotal) March 12, 2025 De Rode Duivel werd het middelpunt van de controverse van de vooravond: overvleugeld door Serhou Guirassy, trok Meunier zich terug, maar zijn tegenstander zocht toch contact door in de zestien neer te gaan. Tegen alle verwachtingen in werd dit bestraft met een strafschop voor Dortmund. Emre Can maakte gelijk vanaf de stip. De wedstrijd keerde: tien minuten later plaatste Maximilian Beyer de Borussen voor de kwartfinale met een zuiver schot in de kruising. Aan de kant van Lille is de verbazing over de fase rond Meunier nog lang niet voorbij.