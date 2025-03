Terugkeren naar Standard om zijn carrière af te sluiten? Het eerlijke antwoord van Axel Witsel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Axel Witsel ziet zijn contract bij Atletico Madrid binnenkort aflopen. Maar een terugkeer naar Standard lijkt nog niet meteen aan de orde te zijn.

Op 36-jarige leeftijd zal Axel Witsel waarschijnlijk een andere club moeten zoeken deze zomer. Hoewel zijn contract in juni van vorig jaar met een jaar werd verlengd, lijken de zaken te veranderen. Zijn hoog salaris staat niet meer in verhouding tot zijn speeltijd, wat zal leiden tot een vertrek.

De krant Le Soir heeft hem gevraagd naar de mogelijkheid van een terugkeer naar Standard, een droom die steeds sterker wordt naarmate de jaren verstrijken. "Standard blijft mijn club bij uitstek. Het voelt als thuis. Bovendien volg ik nog steeds de wedstrijden van de Rouches. Ik heb een beetje gekeken naar de Clasico, evenals de uitwedstrijd van zondag bij Union", begint Witsel.

Zijn carrière afsluiten bij Standard? Onwaarschijnlijk

De Rode Duivel zal voor altijd verbonden blijven met Sclessin, maar ziet zichzelf nog niet meteen terugkeren: "Het blijft de club die ik liefheb. Maar om daar weer te gaan spelen... Je moet nooit nooit zeggen, maar ik denk niet dat het haalbaar is."

Na al die jaren op hoog niveau heeft Axel Witsel nog steeds wat in zijn mars. Terugkeren naar Standard lijkt een te grote kloof met zijn huidige situatie: "Als je de mogelijkheid hebt om op topniveau te blijven, moet je er alles aan doen om dat te bereiken. Wedstrijden spelen voor Atletico, dat is buitengewoon leuk om te doen."

"Terugkeren naar Standard, dat zal eerder in een andere rol zijn dan als speler. Misschien na mijn carrière. Want ik weet ook dat het nooit eenvoudig is voor een speler die besluit om aan het einde van zijn carrière terug te keren naar zijn club", besluit hij. De Rouches zullen het moeten accepteren.