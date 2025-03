"Of ik mijn plaats verdiende?": Brandon Mechele spreekt klare taal over de keuzes van Domenico Tedesco

Vrijdag wordt de selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt. Het is uitkijken of Brandon Mechele van de partij zal zijn.

Brandon Mechele kijkt enorm uit naar de bekendmaking van de selectie voor de Rode Duivels. Het is de eerste keer dat Rudi Garcia het lijstje moet maken.

Hij heeft een uitgebreide voorselectie gemaakt, met 55 namen en daarbij ook Brandon Mechele van Club Brugge. “Dat is al een stap vooruit tegenover de vorige coach”, kan Mechele het niet laten bij Het Nieuwsblad.

Over de keuzes van Domenico Tedesco is hij heel erg duidelijk. “Hij koos voor jonge spelers omdat hij een nieuwe generatie wilde opstarten. Dat heeft misschien niet uitgepakt zoals hij wilde. Ik zeg niet dat ik daar verandering in gebracht kon hebben, maar ik denk wel dat ik het verdiende erbij te zijn. Helaas maakte hij andere keuzes.”

Het zou best kunnen dat Tedesco te veel wilde verjongen en de leeftijdsgrens voor oude spelers niet legde waar die eigenlijk had moeten liggen.

“Je kan nooit weten hoe het was gelopen met mij erbij, maar als we spreken over de voorbije twee jaar, denk ik wel dat ik mijn plaats verdiende. In de periode daarvoor had je nog Kompany, Vermaelen, Alderweireld en Vertonghen. Toen speelde ik niet, maar werd ik wel geselecteerd.”

Onder Tedesco werd Mechele bij de oudere spelers gerekend. De sterkhouder van Club Brugge zat nooit in de voorselectie. “Misschien was ik voor hem te oud, maar ik vind niet dat dat een criterium mag zijn. Je moet kijken naar de vorm van de spelers. Misschien was ik zijn type speler niet”, besluit hij.