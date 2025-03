🎥 Beerschot kondigt nieuwe partner aan: "We willen een nieuw verhaal schrijven"

Beerschot heeft een nieuwe teamwear-partner. Nova zal de komende drie seizoenen zowel de eerste ploeg als de jeugdafdeling van Beerschot voorzien van unieke uitrustingen.

Voor velen is Nova misschien nog onbekend, maar voor veel Beerschotsupporters doet de naam van CEO Arthur Heeren wel een belletje rinkelen. Heeren is tevens ook de man achter Mystershirt, een bestaande partner van Beerschot.

Nova is een Belgisch merk dat zich heeft gevestigd in Portugal. Toch is Beerschot de eerste Belgische club die met Nova in zee gaat, en dat is geen toeval.

“Als kind was ik al een fervent Beerschot-supporter. Dat ik nu met mijn bedrijf kan bijdragen aan het verhaal van de club van mijn hart, is fantastisch", vertelt Heeren op de website van Beerschot.

Een uniek verhaal

De naam ‘Nova’ betekent ‘nieuw’ of ‘innovatief’ in het Portugees, en dat is precies wat het merk wil uitstralen. Het design van de nieuwe kleding is nog niet bekend, maar Heeren belooft alvast dat het uniek zal zijn en een speciale boodschap zal brengen.

"Elke uitrusting die we maken, vertelt een verhaal. We werken samen met Beerschot om het juiste ontwerp en de juiste boodschap te vinden", besluit Heeren.

"We willen hiermee een nieuw verhaal schrijven en onze club professionaliseren", klinkt het alvast bij Beerschot. Fans kunnen de nieuwe uitrusting binnenkort zien verschijnen op de sociale media van Beerschot en Nova.