Alsof de duivel ermee gemoeid is: nieuwe blessure voor basisspeler Anderlecht die een maand out zal zijn

Anderlecht kampt opnieuw met blessurepech. Dit keer is het Killian Sardella die de wedstrijd van zondag tegen Cercle Brugge zal moeten missen. De rechtsachter liep tijdens een training in de week een blessure op aan zijn quadriceps en is niet fit genoeg om in actie te komen, schrijft LDH.

Coach David Hubert zal later op de dag, om 14u30, meer uitleg geven over de situatie van Sardella, maar hij zal waarschijnlijk een maand out zijn. Voor Anderlecht is dit een nieuwe tegenvaller, want de blessurelijst was al aanzienlijk.

Naast Sardella zal ook Kasper Dolberg niet beschikbaar zijn voor de wedstrijd. De Deense spits is al een tijdje out en mist opnieuw een kans om zijn team te helpen in de strijd om Play-off 1.

Anderlecht hoopt dat Sardella geen langdurige blessure heeft, want met de beslissende fase van het seizoen in zicht, kan de ploeg zich weinig extra afwezigen permitteren. Vooral op de rechterflank wordt de spoeling nu dun.

De blessure van Sardella komt op een slecht moment, net nu Anderlecht zich wil herpakken na enkele moeizamere weken. De wedstrijd tegen Cercle Brugge is cruciaal in de strijd voor de Europese tickets en de Brusselaars kunnen geen puntenverlies lijden.

De komende dagen zullen uitwijzen hoe ernstig de blessure van Sardella is en of hij snel opnieuw inzetbaar zal zijn. In afwachting moet coach Hubert puzzelen om een geschikte vervanger te vinden voor de jonge verdediger. Waarschijnlijk komt Maamar in de ploeg, maar ook Foket is er nog steeds.