Peter Vandenbempt analyseert eerste selectie van Rudi Garcia en heeft een boontje voor opvallende nieuwkomers

Rudi Garcia heeft zijn eerste selectie voor de Rode Duivels bekendgemaakt, en die bevat een mix van vertrouwde namen en enkele verrassingen. Ondanks de geruchten rondom enkele oudgedienden, zijn Axel Witsel, Dries Mertens en Christian Benteke niet geselecteerd.

Analist Peter Vandenbempt begrijpt in Sporza de keuze van Garcia om niet terug te grijpen naar ‘de goede oude tijd'. "Het is geen terugkeer naar het verleden, en dat is een goede beslissing."

Daarnaast is Vandenbempt positief over het feit dat Garcia ook spelers uit de Jupiler Pro League heeft meegenomen, zoals Bryan Heynen. De middenvelder van KRC Genk is dit seizoen in topvorm en zijn selectie wordt dan ook gezien als een erkenning voor zijn goede prestaties.

Twee opvallende namen

Toch zijn er in de selectie van de nieuwe bondscoach twee verrassingen te noteren. Zo is de 17-jarige Jorthy Mokio van Ajax voor het eerst opgeroepen en krijgen we ook Nicolas Raskin van de Rangers aan het werk te zien bij de Rode Duivels.

Vandenbempt wil het niet als een verrassing beschouwen, maar vindt de selectie van beide heren zeker gerechtvaardigd. De analist vond de prestatie van Mokio tegen Union zelfs uitmuntend.

Toch is het afwachten hoe Rudi Garcia zijn Rode Duivels zal opstellen voor de interlands tegen Oekraïne. De heenwedstrijd staat gepland op 20 maart in Murcia, terwijl de terugwedstrijd plaatsvindt op 23 maart in Genk.