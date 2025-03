Anderlecht maakt deze keer wel kans op speler die ze deze winter al wilden: "De kans is reëel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht zou in de zomer opnieuw een poging kunnen wagen om Ahmed Touba binnen te halen. De Brusselse club toonde in de winter al interesse in de linksvoetige centrale verdediger, maar kreeg toen nul op het rekest van KV Mechelen. Nu lijkt een vertrek van Touba wél een realistische optie.

De 26-jarige Algerijn speelt sinds januari op huurbasis bij Malinwa, dat een aankoopoptie heeft bij Basaksehir. Tim Matthys, sportief directeur van KV Mechelen, erkent dat een doorverkoop deze zomer tot de mogelijkheden behoort. “Ahmed is hier super tevreden en heeft gebracht wat wij verwacht hadden. Hij wil niet terug naar Turkije, dus wij gaan er zeker mee aan de slag. Alleen kunnen wij hem niet het contract bieden dat hij bij Basaksehir heeft", stelt Matthys in GvA. Anderlecht is nog steeds op zoek naar een linksvoetige centrale verdediger. Die positie blijft een prioriteit, zeker nu Jan Vertonghen naar alle waarschijnlijkheid zijn schoenen aan de haak hangt na dit seizoen. Touba zou een logische versterking zijn, gezien zijn ervaring en de eerdere interesse van paars-wit. De wintertransferperiode bleek niet het juiste moment voor een overstap, maar deze zomer ligt dat anders. “Eerst de optie lichten en hem dan verkopen is absoluut een mogelijkheid", vervolgt Matthys. “In de winter had Anderlecht daar al interesse in, maar toen was dat onbespreekbaar voor mij. In de zomer is de kans wel reëel dat Ahmed vertrekt.” De vraag blijft of Anderlecht snel zal handelen. KV Mechelen lijkt bereid om mee te werken aan een transfer, maar zal proberen om een goede deal te maken. Dat kan betekenen dat ook andere clubs zich in de strijd mengen.