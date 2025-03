Fred Vanderbiest leidt Malinwa naar behoud, maar wat is zijn toekomst? Tim Matthys schept duidelijkheid over zoektocht naar nieuwe trainer

Begin deze maand werd Besnik Hasi ontslagen bij KV Mechelen. Sindsdien heeft assistent-trainer Fred Vanderbiest tijdelijk het roer overgenomen, met succes. Maar wat zijn de plannen voor de toekomst? Zal Vanderbiest het seizoen afmaken, en hoe verloopt de zoektocht naar een nieuwe coach?

Na het vertrek van Besnik Hasi werd Fred Vanderbiest gevraagd om tijdelijk de taak van hoofdcoach op zich te nemen. Onder zijn leiding boekte KV Mechelen vorige week een belangrijke 0-1 overwinning op Charleroi, waardoor Malinwa zich verzekerde van het behoud. Het lijkt dus goed te gaan met de tijdelijke oplossing, maar de vraag blijft of Vanderbiest het seizoen zal uitdoen als hoofdtrainer.

Toekomst Vanderbiest

Sportief directeur Tim Matthys gaf in de Gazet van Antwerpen aan dat de beslissing over de toekomst van Vanderbiest nog niet is genomen, al gaf hij aan dat er een evaluatie volgt op het einde van het seizoen. "We weten welke kwaliteiten hij heeft. Fred heeft een lange periode gezegd dat het T1-schap niets voor hem is, maar ik heb toch een beetje het gevoel dat die honger aan het terugkomen is."

Wat betreft de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer is Matthys nog in een vroeg stadium. “We hebben nog geen shortlist, en er zijn nog geen gesprekken gevoerd”, verklaart de sportief directeur.

Veel mensen speculeren over de mogelijkheid om een nieuwe coach aan te stellen voor de Europe Play-offs, maar Matthys denkt niet dat dit een goed idee is. “Het lijkt ons geen goed idee om dan iemand nieuw aan te stellen. Het is waarschijnlijk beter om een nieuwe coach met een nieuw seizoen te laten beginnen.”

Het juiste profiel

Volgens Matthys moet de nieuwe trainer van KV Mechelen zowel ambitie als realisme hebben. De club investeert veel in jonge spelers, en de coach moet in staat zijn om deze talenten verder te ontwikkelen. Ervaring in de Belgische competitie is een voordeel, maar volgens de sportief directeur niet doorslaggevend.