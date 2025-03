Manchester City doet slechte zaak en kan alweer niet winnen: Kevin De Bruyne mag vijf minuten invallen van Guardiola

Manchester City geraakte zaterdagavond niet voorbij Brighton. Na een spectaculaire eerste helft veranderde er na de pauze niets meer aan de score en bleef het 2-2. Geen Kevin De Bruyne in de basis, wel Jérémy Doku.

Manchester City deed zaterdagavond een bijzonder slechte zaak in het klassement. De Cityzens speelden 2-2 gelijk tegen Brighton, met vooral een spectaculaire eerste helft.

Kevin De Bruyne mocht op de bank starten terwijl Jérémy Doku wel in de basis. Haaland trapte de thuisploeg na 11 minuten op voorsprong vanop de stip.

Brighton bleef goed meespelen en dat leverde op: tien minuten na het openingsdoelpunt maakte Estupiñán gelijk met een vrije trap. Op slag van rust was het weer prijs voor City.

Omar Marmoush knalde de 2-1 tegen de touwen. Na de rust was winteraanwinst Khusanov de pechvogel. Het leer ging via zijn been, ongelukkig, binnen. 2-2 gelijk, wat ook de eindstand werd. Kevin De Bruyne mocht vijf minuten invallen maar kon het verschil in die tijd niet maken.

City blijft vijfde in de stand, maar de achtervolgers komen steeds dichterbij. Pep Guardiola gaat nog goed moeten oppassen in de strijd om de Europese tickets.