Voormalig toptalent van Anderlecht vertelt waarom hij paars-wit inruilde voor Ajax: "Ik had het er moeilijk mee"

Het lijkt het jaar van de doorbraak te worden voor Rayane Bounida bij Ajax. Al van toen hij nog een kind was, gingen zijn voetbalhoogtepunten viraal op het internet. Enkele jaren geleden verliet hij Anderlecht voor Ajax en dat lijkt nu eindelijk zijn vruchten af te werpen.

Nog maar zeven jaar oud was Rayane Bounida, toen de jonge dribbelkont furore maakte op het internet met zijn dribbels en doelpunten. Al van zo'n jonge leeftijd waren er torenhoge verwachtingen.

"Of het mij ongezonde druk oplegde? Ik ben daar nooit mee bezig geweest", vertelt Bounida in een interview met Sporza. "Mijn jeugd heeft mij gevormd tot wie ik nu ben."

Barcelona & Co

Tot zijn vijftiende speelde Bounida voor de jeugdploegen van Anderlecht, en de paars-witte fans waren allerminst blij toen hij uiteindelijk koos om de overstap te maken naar Ajax. Maar waarom maakte hij vier jaar geleden die beslissing?

Bounida kon ook rekenen op interesse van onder andere Barcelona, Manchester City en PSG. Toch koos hij voor Amsterdam. "Het voelde als de juiste keuze om naar Ajax te gaan."

Knopen doorhakken

Toch viel het vertrek uit Brussel Bounida zwaar. "Ik heb tien jaar bij Anderlecht gespeeld en het blijft de club van mijn hart. De knoop doorhakken om te vertrekken was pijnlijk", aldus Bounida. "Ik heb er letterlijk wakker van gelegen."

In het begin had de Marokkaanse Belg het moeilijk in zijn nieuwe omgeving. Hij moest zijn volledige familie achterlaten om samen met zijn broer in een ander land te gaan wonen. "Gelukkig is alles goedgekomen."

Ondanks het zure vertrek blijft Bounida wel grote fan van paars-wit. "Ik zal de club voor eeuwig dankbaar blijven en kan niet genoeg herhalen dat mijn hart paars is."

Het is nu aan Bounida om verder te blijven presteren bij zowel Jong Ajax als bij de hoofdmacht. De 19-jarige dribbelkont heeft één doel voor ogen: "Volgend jaar hoop ik een vaste waarde te worden bij de A-kern. Het zou geweldig zijn om in de Champions League te spelen en het publiek te kunnen vermaken."