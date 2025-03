🎥 Naast Benteke doet ook deze Belgische spits het geweldig in de MLS: voormalige JPL-speler maakt indruk in de VS



Word fan van Chicago Fire! 2 Deze zaterdag heeft Hugo Cuypers opnieuw gescoord, waarmee hij Chicago Fire de overwinning heeft bezorgd tegen Toronto FC. Hugo Cuypers blijft de Major League Soccer (MLS) in vuur en vlam zetten. Afgelopen zaterdag speelde de Belgische aanvaller een cruciale rol door Chicago Fire een kostbare overwinning te bezorgen: 1-2 tegen Toronto FC . Vlak voor rust scoorde Cuypers het winnende doelpunt, zijn vierde in slechts vier wedstrijden. Op een perfecte voorzet van Leonardo Barroso rondde de Belgische aanvaller van dichtbij af. More Hugoals! 😤



Dat zijn nu 4 doelpunten in 3 wedstrijden voor Hugo Cuypers. 🇧🇪 pic.twitter.com/JBdP6vgYzF — Major League Soccer (@MLS) 15 maart 2025 Ondertussen kende Christian Benteke, de andere Belgische ster in de MLS, een rustigere avond. Met DC United werd de voormalige aanvaller van Crystal Palace op een doelpuntloos gelijkspel gehouden door CF Montréal. Na te hebben gescoord in de eerste drie wedstrijden slaagde Benteke er niet in om door de Montréal-verdediging te breken, ondanks zijn constante inspanningen gedurende de hele wedstrijd. Een matige prestatie voor de topscorer van de competitie van vorig seizoen. In de rangschikking profiteert Chicago Fire volop van deze overwinning om op de vijfde plaats in de Eastern Conference te komen met 7 punten. DC United blijft daar net achter met 6 punten.



