Gezien, Rudi Garcia? Eindelijk zeer goed nieuws voor Roméo Lavia bij Chelsea

Arsenal nam het zondagnamiddag op tegen Chelsea in de Premier League. Roméo Lavia mocht invallen, maar verloor wel met 1-0.

Arsenal heeft eindelijk zijn slechte reeks in de Premier League doorbroken door met 1-0 te winnen van Chelsea op zondag. Een cruciale overwinning voor de Gunners, die in de race blijven achter Liverpool, de koploper van het kampioenschap met een voorsprong van twaalf punten.

De Londense derby begon veelbelovend voor Arsenal, dat de eerste helft domineerde. Mikel Merino opende de score na een knappe hoekschop. Ondanks enkele gemiste kansen verdiende Arsenal zijn voorsprong bij rust.

Chelsea probeerde na de rust te reageren, maar de kansen bleven vooral van de thuisploeg te komen. Merino kon de voorsprong bijna verdubbelen rond het uur.

Leandro Trossard speelde de hele wedstrijd voor Arsenal, maar slaagde er niet in uit te blinken. Toch was er ook goed nieuws voor Chelsea: de terugkeer van Romeo Lavia. De middenvelder, afwezig sinds 14 januari vanwege een blessure, maakte zijn rentree op het veld door in te vallen in de 82e minuut.

De terugkeer van Lavia is een positief teken voor de Blues die hopen met hem hun beste vorm terug te vinden. Als hij indruk maakt, kan zich in de kijker spelen voor de nationale ploeg. Rudi Garcia zal de komende tijd goed moeten opletten...