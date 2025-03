Hij antwoordt op het veld: een van de grote teleurgestelden na de selectie van Rudi Garcia is weer beslissend

Mandela Keita zal niet aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomst van het Rudi Garcia-tijdperk. Hij werkt nu al om erbij te zijn in juni.

Mandela Keita had kunnen spelen voor de Rode Duivels. Met de afwezigheid van Amadou Onana, Orel Mangala en zelfs Aster Vranckx is het middenveld schaars bemand voor de twee barragewedstrijden tegen Oekraïne.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Garcia beroep deed op drie nieuwkomers in het middenveld met Jorthy Mokio, Nicolas Raskin en Bryan Heynen. De vraag wie er als nummer zes zal spelen komt vaak naar voren. Keita had het antwoord kunnen zijn.

De voormalige speler van Oud-Heverlee Leuven en Antwerp werd gewaardeerd door Domenico Tedesco en werd zelfs opgeroepen voor een van zijn eerste bijeenkomsten, voordat hij de groep tijdens de EK-voorbereiding vervoegde om uiteindelijk uit de selectie te vallen.

Steeds meer opgemerkt in Italië

Vorige zomer verliet de middenvelder Antwerp om bij Parma te tekenen. Ondanks een moeilijke start heeft hij zich daar nu gevestigd als basisspeler. Zaterdag was hij zelfs beslissend voor de tweede keer dit seizoen.

Terwijl Parma druk uitoefende om gelijk te maken tegen Monza, was het Keita die de assist gaf voor Ange-Yoann Bonny. Hij maakte tien minuten voor het einde de 1-1. Parma staat drie punten boven de degradatiezone maar slaagde er niet in afstand te nemen van de rode lantaarn van de Serie A.