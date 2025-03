Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuw puntenverlies met Bayern München

Vincent Kompany slaagt er de laatste paar weken niet in om successen te boeken in de Bundesliga met Bayern. Na het gelijkspel tegen Union Berlin bleef de Belgische coach toch positief.

Bayern München geraakte in de Duitse hoofdstad niet verder dan een gelijkspel tegen Union Berlin. De mannen van Vincent Kompany verlieten het Stadion An der Alten Försterei met één punt na de 1-1.

Na afloop was de Belgische coach toch niet ontevreden. "Gefeliciteerd aan Union Berlin. Voor ons had de wedstrijd twee verhalen - aan de ene kant de prestatie en aan de andere kant het resultaat. We zijn niet tevreden met het resultaat. Maar het was ook geen slechte prestatie."

"We hebben lange tijd niets weggegeven, we hebben de dreiging van Union goed geneutraliseerd. We moesten geduldig zijn en hard werken om kansen te creëren", legt Kompany uit volgens de clubwebsite.

De tweede helft van Bayern beviel de voormalige Rode Duivel goed: "In de tweede helft zijn we beter naar voren gegaan en gevaarlijker geworden. Respect voor Union, ze hebben goed gespeeld en hebben het juiste moment gegrepen. Wij gaan gewoon door."

Bayern kan Bayer zien naderen in de ranglijst als Xabi Alonso en zijn mannen succes behalen tegen Stuttgart. De wedstrijd begint zondagavond om 19.30 uur in de Mercedes-Benz Arena. Een overwinning zou Leverkusen op 6 punten van Bayern brengen.