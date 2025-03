Barça en Frenkie de Jong zijn eruit: 'Dit zijn de nieuwe details en cijfertjes in het contract van de Nederlander'

Er komt héél binnenkort een einde aan de soap met Frenkie de Jong in de hoofdrol. De Nederlander gaat zijn contract bij FC Barcelona verlengen. En uiteindelijk trekt hij ook aan het langste eind.

FC Barcelona was lange tijd niét zinnens om het contract van Frenkie de Jong te verlengen. Barça had de Jong - hij is momenteel dé grootverdiener in La Liga - een voorstel gedaan aan verminderde voorwaarden, maar dat was niet naar de zin van de Nederlander.

De voorbije weken zijn de onderhandelingen echter helemaal omgeslagen. Meer zelfs: een akkoord is bereikt. Enkel enkele punten en komma's zorgen er nog voor dat er nog geen witte rook uit de schouw van Camp Nou is gekomen.

Drie extra seizoenen en... nog steeds grootverdiener

De Jong gaat een contract voor drie extra seizoenen tekenen in Catalonië. En de Nederlander komt als winnaar uit de bus: de Jong zal zo'n achttien miljoen euro per jaar verdienen. Dat weten de Spaanse media.

Ter vergelijking: de Jong streek de voorbije jaren negentien miljoen euro op. Een grote salarisvermindering is het dus allerminst. En we hebben zo'n gevoel dat de Nederlander dat extra miljoentje via prestatiegerichte bonussen zal goedmaken