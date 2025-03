Een boodschap voor Didier Lamkel Zé? Adriano Bertaccini snoeihard voor ploegmaats bij STVV en voor de arbitrage

STVV kon zich zondag verzekeren van het behoud, maar verloor met 3-2 op het veld van OHL. Nu moeten de Truienaars nog volop aan de bak in de Relegation Play-offs.

Adriano Bertaccini heeft er alles aan gedaan om de play-downs te voorkomen met STVV. De spits scoorde alweer twee keer tegen OH Leuven. Normaal gesproken slaagt een team met de op één na beste doelpuntenmaker van de competitie erin om uit de degradatiezone te komen. Dat was dit keer niet genoeg.

"We zitten nu in de Relegation Play-offs, maar vandaag zagen we opnieuw dat de arbitrage tegen ons was. Bij hun strafschop wordt de scheidsrechter teruggeroepen, maar hij besluit voet bij stuk te houden, het moet een kwestie van ego zijn", begon hij bij DAZN.

Bertaccini toonde zich zeer verontwaardigd over de arbitrage. "Ik begrijp ook niet waarom Zeefuik niet wordt weggestuurd, dat zegt veel over de arbitrage", gaat hij verder. De OHL-spits kwam in de eerste helft namelijk zeer goed weg door geen tweede gele kaart te pakken.

Maar hij wijst niet alleen naar de arbitrage. Bertaccini is ook scherp voor zijn ploegmaats. "Er is een gebrek aan inzet bij sommige spelers. We zijn waar we moeten zijn, maar sommigen moeten zich vragen stellen."

Adriano Bertaccini noemt niemand bij naam, maar denkt misschien aan Didier Lamkel Zé. De Kameroener stond gisteren niet op het wedstrijdblad. La Dernière Heure meldt dat hij twee trainingen heeft gemist net voor de wedstrijd...