Geeft Janssen een héél duidelijke hint richting Overmars? "Europees voetbal halen en mijn contract verlengen? Die beslissing ligt niet alleen bij mij"

Waar ligt de toekomst van Vincent Janssen? De aanvaller gaat komende zomer zijn laatste contractjaar in bij Antwerp FC. Marc Overmars moet dringend duidelijkheid scheppen.

Het contract van Vincent Janssen loopt medio 2026 af. Met andere woorden: deze zomer moet er een knoop worden doorgehakt. Verlengen of vertrekken?

"Ik kan momenteel alleen maar zeggen dat ik gelukkig ben bij Antwerp", laat Janssen het achterste van de tong niet zien in Extra Time. "Ik voel de waardering van de club en de fans."

Wat mij betreft doe ik mijn contract uit. Ik heb nog een jaar na dit seizoen, hé

Ook Antwerpen kan Janssen bekoren. "Ik moet natuurlijk ook aan mijn gezin denken. Ik ben net vader geworden. Wat mij betreft doe ik mijn contract uit. Ik heb nog een jaar na dit seizoen, hé."

Hallo, Marc Overmars? Tijd om in actie te schieten? "Europees voetbal halen en mijn contract verlengen? Die beslissing ligt niet alleen bij mij." (lacht)

Belangrijke keuze

Voor de volledigheid: The Great Old pikte Janssen in 2022 op bij het Mexicaanse CF Monterrey. Voor de 30-jarige Nederlander is het eveneens een belangrijke keuze met het oog op het vervolg van zijn carrière.