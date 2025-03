Thibaut Courtois krijgt heel wat kritiek: "Hij is een apart geval"

De voorzitter van Atlético Madrid heeft onomwonden gereageerd op de kritiek van Thibaut Courtois.

De wereld van het voetbal bestaat niet alleen uit knappe assists en spectaculaire doelpunten, het is ook het toneel van heel wat conflicten. Deze keer is het tussen Thibaut Courtois, de sterdoelman van Real Madrid, en Enrique Cerezo, de voorzitter van Atlético Madrid.

Na de wedstrijd in de Champions League tussen Atlético Madrid en Real Madrid, verklaarde Courtois: "Ik ben klaar met deze systematische slachtofferrol. Altijd maar huilen over zulke dingen. Scheidsrechters willen geen enkel team bevoordelen boven een ander, niet in Spanje en niet in Europa."

De reactie van Cerezo, de voorzitter van Atlético Madrid, kwam via het Spaanse medium ElDesmarque. "Courtois is een apart geval", begon hij. "Wat hij moet doen, is Atlético Madrid bedanken dat hij hier vier jaar is geweest en prijzen heeft gewonnen... en zwijgen."

Een scherpe repliek, maar geleverd met de kalmte van een man die zichzelf vooral ziet als een gentleman. "Wij zijn gentlemen, sporters en professionals, en we moeten niet ingaan tegen onze principes", benadrukte hij.

Hij erkent desondanks het talent van Courtois. "Het is een geweldige doelman, dat erkent iedereen, inclusief wijzelf." Dit verbale steekspel tussen Courtois en Cerezo wakkert alleen maar de reeds intense rivaliteit tussen Atlético Madrid en Real Madrid aan.