Wie wordt de nieuwe kapitein van de Rode Duivels? Rudi Garcia staat voor een lastige keuze: dit zijn de kandidaten

Deze donderdag zullen we weten wie de eerste aanvoerder van de Rode Duivels onder Rudi Garcia zal zijn. Een keuze die verre van onbelangrijk is gezien de context.

"Voor mij is dit geen discussie": Rudi Garcia wilde afgelopen vrijdag niet te diep ingaan op de identiteit van zijn toekomstige aanvoerder. Maar de Fransman is niet naïef: hij weet dat het een delicaat onderwerp is in een selectie die al sinds het vertrek van Vincent Kompany op zoek is naar een ware leider.

De terugkeer van Thibaut Courtois doet opnieuw vragen rijzen over de aanvoerdersband. Zijn breuk met de Rode Duivels kwam immers grotendeels voort uit het feit dat hij niet als kapitein werd benoemd. Dinsdag zal hij hierover met de pers spreken, en men verwacht dat hij zich verzoenend zal opstellen.

Courtois als aanvoerder? Ondenkbaar

Thibaut Courtois keert in ieder geval groots terug in de selectie, zozeer zelfs dat Garcia hem heeft benoemd tot een van de ervaren spelers met wie hij zal bespreken wie de nieuwe aanvoerder wordt. "Deze drie zijn natuurlijk kandidaten", voegde de bondscoach eraan toe.

Maar Rudi Garcia is een echte diplomaat: hij weet dat Courtois nu al de aanvoerdersband geven een kloof zou creëren tussen de Rode Duivels en hun fans, maar ook binnen de kleedkamer. Hoewel de opmerkingen van Koen Casteels gerelativeerd moeten worden, zijn niet alle spelers het eens met de plotselinge aftocht van Thibaut Courtois in 2023.

De Bruyne moet zich inspannen

Dus blijven er twee kandidaten over uit het "driemanschap": Kevin De Bruyne, aanvoerder onder Domenico Tedesco, en Romelu Lukaku. Probleem: geen van beide voldoet volledig aan de criteria die de nieuwe bondscoach heeft vastgesteld. De Bruyne is een technische leider; maar zijn houding past niet bij die van een aanvoerder. Als de zaken slecht gaan, geeft de City-middenvelder het op - en zelfs valt hij zijn teamgenoten aan. Zijn relatie met het Belgische publiek verslechterde ook tijdens het EK.

Op bijna 34-jarige leeftijd lijkt het onwaarschijnlijk dat De Bruyne nog veel zal veranderen, maar Rudi Garcia zou wel eens een goed gesprek met hem kunnen voeren en hem als aanvoerder kunnen bevestigen. Toch blijft de vraag of De Bruyne, ver van zijn beste jaren en zonder vaste basisplaats, nog steeds van cruciaal belang zal zijn op het veld.

Lukaku, de logische kandidaat op korte termijn?

Romelu Lukaku is daarentegen de gemakkelijke oplossing: onder de geselecteerde spelers heeft hij de meeste interlands op zijn naam. "Ik weet dat het soms traditie is, en als het mij past, zal ik het respecteren", zei Rudi Garcia. Het zou handig zijn: geen verdere uitleg nodig voor zijn keuze. De coach zou het onderwerp op korte termijn kunnen afhandelen en zich kunnen concentreren op het veld zonder opschudding te veroorzaken.

We weten dat Lukaku, ondanks soms wat gespannen gedrag op het veld, een leider in de kleedkamer is en een grote broer voor veel spelers. Hoewel het waarschijnlijk wel besproken moet worden met De Bruyne en Courtois, zou het aanstellen van hem als aanvoerder geen spanningen moeten veroorzaken.

Enkel negatief punt: Garcia wil een aanvoerder die zijn rol ook richting het publiek en de pers vervult... en Lukaku heeft in heel 2024 geen woord gesproken met een van beiden. Een man zou de sleutel kunnen zijn om dit probleem op te lossen: David Steegen, de nieuwe woordvoerder van de Rode Duivels, die Romelu goed heeft gekend bij Anderlecht en de plooien zou kunnen gladstrijken.

En als Garcia verrast?

Rudi Garcia heeft alvast eenl kleine hint laten vallen over zijn keuze: "Ik zal misschien niet meteen kiezen". Uiteraard zal er donderdag een aanvoerder op het veld staan, maar dat betekent niet dat de keuze definitief is. De Fransman zou zich misschien niet laten beïnvloeden door het aantal interlands of de sterrenstatus van de spelers, en gedurende de komende week de sfeer binnen zijn kleedkamer peilen.

Er zijn ook andere kandidaten: geen enkele regel zegt dat de aanvoerder de beste speler van de 11 moet zijn - dat is vaak zelfs zelden het geval - of de oudste in de selectie. Youri Tielemans, bijvoorbeeld, is een natuurlijke kandidaat: een technische leider, ervaren, rustig, met een sterke persoonlijkheid op het veld en die nooit terugdeinst voor zijn media-verplichtingen.

Thomas Meunier is waarschijnlijk een van de Duivels met de sterkste persoonlijkheid en maakte deel uit van het Russische avontuur in 2018: hij wordt zeker gerespecteerd door alle generaties binnen de groep.

Voor de toekomst steekt een naam eruit: het zou verrassend zijn als Amadou Onana uiteindelijk nooit aanvoerder wordt binnen de selectie van de Rode Duivels. Maar zolang de vorige generatie er nog is, moet de middenvelder van Aston Villa waarschijnlijk zijn plaats afstaan (afgezien van het feit dat hij deze week afwezig is). Wordt vervolgd...