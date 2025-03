Garcia krijgt steun uit eigen land in opvallende vergelijking met Preud'homme en Vanhaezebrouck

Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Nochtans hadden heel veel voetballiefhebbers een Belg als trainer van de nationale ploeg gehad.

Na Roberto Martinez en Domenico Tedesco snakten heel veel mensen naar een Belg als bondscoach van de Rode Duivels. Maar zover kwam het niet.

Vanuit Frankrijk werd in eerste instantie aardig wat afgelachen met de keuze van de Belgische voetbalbond voor Rudi Garcia, maar Joël Domenighetti, adjunct-hoofdredacteur van de Franse sportkrant L'Équipe, vindt het wel een goede keuze.

“Hij is een groot communicator, één van de beste die ik ken, en beheerst de regels van het spel tot in de puntjes. Anno 2025 is dat een troef. Naast de vraag antwoorden, zoals Roberto Martínez of Domenico Tedesco, zal Rudi niet doen: dat heeft hij gemeen met Marc Wilmots”, klinkt het in HUMO.

Communiceren is één iets, maar nu worden er echt wel resultaten verwacht van de nationale ploeg. Of Garcia daarvoor de beste keuze was is een ander paar mouwen.

“Mij hoor je niet zeggen dat Rudi Garcia de beste trainer van de wereld is. Maar vínd maar eens iemand met zijn staat van dienst. Zelfs Michel Preud'homme, die een goede trainer is, heeft niet de helft bereikt van wat Garcia kan voorleggen”, klinkt het bij Domegighetti.

“En wat heeft Hein Vanhaezebrouck nog klaargespeeld na zijn titel met Gent? Niets, ook al heeft hij voor grote clubs gewerkt. Geef mij dan maar Garcia. En dat zeg ik niet omdat hij een Fransman is”, besluit hij.