Hein Vanhaezebrouck snapt niet dat deze JPL-speler niet werd opgeroepen: "Onbegrijpelijk"

De Rode Duivels spelen binnenkort hun eerste wedstrijd onder Rudi Garcia. Van Racing Genk is Bryan Heynen erbij als enige. Hein Vanhaezebrouck had graag nog een andere JPL-speler in de selectie gezien.

KRC Genk heeft afgelopen weekend kunnen bevestigen tegen Union SG. Nadat er enkele weken twijfels waren over het niveau, na de gelijke spelen, konden de Limburgers weer helemaal overtuigen voor eigen publiek. Het liep goed, vooral achteraan. Daar speelde Mujaid Sadick een fantastische wedstrijd naast Matte Smets. Die is op zijn beurt iedere week op de afspraak. Op Smets kan gerekend worden. Hein Vanhaezebrouck is van mening dat de verdediger opnieuw bij de Rode Duivels had moeten zitten. "Ik snap niet dat Matte Smets niet is opgeroepen voor de nationale ploeg", zegt de voormalige coach van onder meer Anderlecht en KAA Gent. "Op zijn 21ste is hij de patron achterin bij de leider van de competitie, de man die de opbouw verzorgt, lange ballen speelt. Omdat hij tegen Israël eens een slechte pass speelde? Roep je hem daarom niet op?" "Maar jongens toch. Sorry, ik zie nog steeds spelers opgeroepen worden die minder inhoud, kwaliteit en vooral veel minder toekomst hebben dan Smets. Onbegrijpelijk is dat", besluit Vanhaezebrouck. Het is dan ook opvallend dat Ameen Al-Dakhil werd opgeroepen nadat Arthur Theate onzeker bleek.