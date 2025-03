"Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig?": arbitrage krijgt er bijzonder hard van langs

In België is er veel kritiek op de arbitrage, maar ook in Nederland gaat het de laatste tijd bijzonder hard tegenover de scheidsrechters. Dat bleek ook deze week nog eens in een aflevering van Vandaag Inside.

Waar wij in België Tubeke hebben als centrale plaats voor de Rode Duivels, de arbitrage, het Referee Department en dergelijke meer is dat in Nederland Zeist. En ook daar zijn er de laatste weken de nodige issues ontstaan.

Ferme kritiek

"Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig in Zeist? Wat is dit? Dat het niet echt soepel loopt? Dat is toch een understatement", opende Wilfred Genee de debatten in Vandaag Inside richting Bas Nijhuis.

Johan Derksen pikte meteen in: "Als je ziet wie er allemaal gepasseerd wordt qua topscheidsrechters? Neen, dit kan niet. Geen Nijhuis, geen Makkelie ... Hier moeten consequenties aan verbonden worden."

Higler de gebeten hond

Dennis Higler - de man die de wedstrijd tussen Ajax en AZ Alkmaar in goede banen moest leiden - was de grote Kop-van-jut in het verhaal. "Ik hoorde dat ze hem al uit het land willen zetten ... Ach, hij liep voor de wedstrijd als een soort grootvorst over het veld met een soort zelfoverschatting."

Een puinhoop was het volgens de analisten. Wel knap dat Bas Nijhuis het gewoon ook allemaal kwam uitleggen in de studio's - dat zien we in Extra Time nog niet meteen gebeuren.