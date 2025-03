Een gerechtsdeurwaarder om een chaotische situatie op te lossen: grote verliezen in het vooruitzicht voor Standard

Moussa Djenepo wordt momenteel uitgeleend aan Antalyaspor. En dat gaat helemaal niet goed, tot grote spijt van Standard.

Vorig seizoen slaagde Moussa Djenepo er nooit in om de 3,5 miljoen euro die aan Southampton werd betaald en het salaris dat aan de Malinees werd toegekend, te rechtvaardigen, ver verwijderd van zijn niveau tijdens zijn eerste periode op Sclessin. Dit leidde tot de beslissing om hem afgelopen zomer uit te lenen aan Antalyaspor.

Dit begon redelijk goed met een doelpunt en een assist in zijn tweede wedstrijd. Maar sindsdien is de situatie veranderd in een nachtmerrie. Djenepo is al twee wedstrijden niet meer opgeroepen als gevolg van onderhandelingen achter de schermen.

Sudinfo meldt dat de speler inderdaad niet meer wordt betaald en heeft besloten om een deurwaarder in te schakelen om zijn geld te innen. Dit werd zeer slecht ontvangen door de club, die hem dus heeft buitengesloten.

Naast het feit dat Djenepo nu de kans mist om zichzelf te laten zien, is dit ook zeer slecht nieuws voor Standard. De Luikenaars hoopten namelijk dat de 26-jarige vleugelspeler zijn waarde zou bewijzen in de Turkse competitie om Antalyaspor te overtuigen om de aankoopoptie van twee miljoen euro te lichten.

Dit zal dus niet gebeuren, wat duidt op een aanzienlijke financiële tegenvaller voor een speler die zijn laatste contractjaar ingaat en waarop het bestuur rekende om wat liquide middelen binnen te halen. Er wordt zelfs geschreven dat het voor de club onmogelijk zal zijn om zijn salaris te dragen en dat beide partijen waarschijnlijk zullen overwegen om in onderling overleg het contract te verbreken.