Mannaert verklaart waarom zoveel talenten de Rode Duivels links laten liggen: "Niet logisch dat je de Brabançonne staat mee te zingen en de volgende wedstrijd voor een ander land speelt"

Het waren bewogen eerste maanden voor Vincent Mannaert aan het roer van de Belgische voetbalbond. Nieuwe bondscoach, de zaak Courtois en heel wat spelers met een dubbele nationaliteit die niet voor ons land kozen. Mannaert blikt terug op die bewogen periode bij de Belgische bond.

Het begon bij Konstantinos Karetsas, daarna kwamen er namen als Chemsdine Talbi, Fernandez-Pardo en Ilay Camara. De Belgische bond zag de voorbije maand talent na talent met een dubbele nationaliteit ons land passeren.

Het is een situatie die we ons jaren geleden nooit hadden kunnen voorstellen. Spelers als Nacer Chadli en Marouane Fellaini kozen steevast voor ons land.

Brabançonne

"De Belgische bevolking is nu eenmaal multicultureel", verklaart Vincent Mannaert bij Het Nieuwsblad. " Ik ben er voorstander van dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is."

"Die keuze zorgt voor druk. Bij de speler, bij de bonden, in de familie. De FIFA moet de regels simpeler maken", aldus Mannaert. "Het is niet logisch dat je de ene dag de Brabançonne staat mee te zingen en de volgende wedstrijd voor een ander land speelt."

Marokko in ontwikkeling

Mannaert ziet ook dat andere voetbalbonden heel hard inzetten op die multinationale talenten. "Sommige federaties, om Marokko niet te noemen, investeren daarin. Marokko is in volle ontwikkeling. Ze gaan in 2030 het WK mee organiseren en ze hebben de middelen."

"Indertijd waren er minder federaties die zich daarop richtten. Nu zijn er projecten opgesteld. Hakimi en Ziyech spelen voor Marokko en spreken niet eens Arabisch. Maar kom, wij hebben hier toch nog Mokio en Fofana die voor de Rode Duivels hebben gekozen."

Polyvalentie

Die laatste uitspraak bracht wat verwarring met zich mee. Was Jorthy Mokio simpelweg opgeroepen om het te kunnen vastleggen bij de Rode Duivels?

"Nee. Mokio is gekozen voor zijn polyvalentie", verklaart Mannaert. "Onana en Theate zijn er niet bij. Mokio speelde al als centrale verdediger, linksachter en verdedigende middenvelder. Hij is polyvalent."

Of die polyvalentie ook zal gebruikt worden door bondscoach Rudi Garcia, zullen we komende donderdag zien, in de heenwedstrijd tegen de Oekraïners.