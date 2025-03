OFFICIEEL: een voormalige beul van de Rode Duivels hangt zijn voetbalschoenen op 38-jarige leeftijd aan de haak

Antonio Candreva heeft aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn carrière als speler. Hij was sinds juli vorig jaar clubloos.

Op zijn 38ste is Antonio Candreva een referentie in het Italiaanse voetbal. Hij had zelfs de op een na meeste wedstrijden in de Serie A onder de spelers die nog actief waren (502, wat hem 17e in de totale ranglijst maakt), alleen overtroffen door Sassuolo-doelman Andrea Consigli (520).

Maar nu moeten we over het verleden praten: de in Rome geboren Candreva heeft aangekondigd dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, negen maanden na het einde van zijn laatste contract bij Salernitana.

"Bedankt voetbal": dat was de boodschap van zijn afscheidsvideo die hij op zijn Instagram-account heeft geplaatst. Antonio Candreva heeft alles meegemaakt in Italië, met passages bij Udinese, Livorno, Cesena, Juventus, Lazio, Inter Milan, Sampdoria en uiteindelijk Salernitana. Zijn beste jaren vallen in het midden van het afgelopen decennium, toen Inter 22 miljoen voor hem neertelde.

Hij verlaat het voetbal met een trofee, de Italiaanse beker die hij in 2013 met Lazio won. Voor het nationale team heeft Candreva 7 doelpunten gescoord, vooral inspirerend tegen de Rode Duivels. In 2015 opende hij de score in een oefenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion voordat hij een jaar later een assist gaf tijdens de openingswedstrijd van het EK 2016, toen Italië met 2-0 van België won.