Voor ex-stafleden van Rode Duivels geen enkele twijfel over kapiteinsdebat: "Er is er maar één die de hele groep zou moeten aanhoren".

Het Belgische voetbal kijkt reikhalzend uit naar de eerste wedstrijden van de Rode Duivels onder leiding van Rudi Garcia. De aanvoerder van het team zal ook nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De zaak met Thibaut Courtois heeft opnieuw aangetoond dat een simpel stuk stof om de arm soms belangrijker kan zijn in de symboliek van hoe een coach en een hele groep hun kapitein zien. De beslissing van Rudi Garcia hierover zal dus niet zo onbelangrijk zijn.

De terugkeer van Courtois in het nationale elftal geeft onze bondscoach in ieder geval een extra leider om rekening mee te houden: "Ik zal hierover eerst praten met ervaren spelers zoals Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois", verklaarde Garcia.

Ego's in overeenstemming brengen

Georges Leekens en Vital Borkelmans kenden de drie mannen goed, respectievelijk als voormalig bondscoach en als assistent van Marc Wilmots. De Gazet van Antwerpen heeft hen ondervraagd over het aanvoerderschap.

Ze zitten op dezelfde golflengte: "Voor mij is dit geen discussiepunt. Kevin was een sleutelspeler van het nationale team en blijft dat voor mij ook", vindt Leekens. Borkelmans bevestigt: "Er is maar één man die iedereen in het nationale team zou moeten gehoorzamen, en volgens mij moet dat Kevin De Bruyne zijn".

Net als Courtois en Lukaku is KDB een volhardend type en hij koestert ook een bijzonder sterke afkeer van verliezen. Als kapitein werd hij eerder bekritiseerd omdat hij enkele teamgenoten openlijk bekritiseerde na de nederlaag in Frankrijk enkele maanden geleden. Zal Rudi Garcia in staat zijn om iedereen in dezelfde richting te laten kijken?