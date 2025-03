šŸŽ„ De perfecte gelijkenis...of niet: Indonesische dubbelganger van Kevin De Bruyne gaat viraal

Ondanks zijn vormdip van de afgelopen maanden, zal Kevin De Bruyne voor altijd een icoon blijven in de Engelse competitie. Zijn invloed is merkbaar over de hele wereld.

Er is er geen tweede zoals hij: op en naast het veld is Kevin De Bruyne uniek. Met zijn blos tijdens de inspanning en zijn uitgesproken karakter, is de Rode Duivel heel herkenbaar. En toch is een jonge Indonesiër viraal aan het gaan dankzij zijn "opvallende gelijkenis" met De Bruyne. Op Tiktok worden zijn video's bekeken door tienduizenden mensen, wat hem een lokale beroemdheid maakt. Zijn naam: Kang Daffa Bule, een bijnaam waarvan de initialen natuurlijk niet lukraak zijn gekozen. De jongen heeft van zijn gelijkenis met KDB zijn handelsmerk gemaakt en doet voortdurend alsof hij het personage is. Overtuigend of niet, oordeel vooral zelf. Kevin De Bruyne weet in ieder geval wat hem te wachten staat als hij ooit Radja Nainggolan imiteert door in de Indonesische competitie te gaan spelen. kang daffa bule bersabda lah boy @eightpiastri pic.twitter.com/MTAT2tGBnJ — lei į”£š­© (@gaviura) December 29, 2024





