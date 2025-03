Gedaan met 'duiventillen' bij de Rode Duivels? Rudi Garcia heeft sterren duidelijkheid beloofd, maar vraagt er ook iets voor terug

Er belooft een nieuwe wind te waaien bij de Rode Duivels. Kersverse bondscoach Rudi Garcia stond deze week de pers te woord, samen met Romelu Lukaku, en gaf daarin een blik richting de toekomst en zijn plannen met deze generatie Rode Duivels.

Er wordt met spanning en nieuwsgierigheid naar het nakende tweeluik tegen Oekraïne gekeken. Met welke opstelling zal Rudi Garcia aantreden? Hoe zullen ze spelen? Er zijn heel wat vragen bij het Belgische volk, en Garcia hoopt ze donderdagavond te beantwoorden.

Kapiteinskwestie

Wie met een pak minder vragen zitten, zijn de Rode Duivels zelf. Zij hebben ondertussen een weekje kunnen trainen onder García om zijn voetbalfilosofie zo goed mogelijk te kunnen brengen op het veld.

Garcia bracht niet alleen duidelijk over het speelsysteem. Ook andere zaken, zoals de zaak-Courtois en de kapiteinskwestie, lijken voorlopig volledig opgelost. Courtois speelt wellicht donderdagavond en Romelu Lukaku zal kapitein zijn, terwijl Kevin De Bruyne zondag de armband zal dragen.

50 spelers

Het is een teken dat Garcia graag duidelijkheid wil scheppen binnen zijn groep. En nog het meest richting zijn absolute wereldsterren. Hij heeft verschillende keren met ervaren rotten als Courtois, De Bruyne en Lukaku samengezeten om het onder andere over de kapiteinskwestie te hebben.

In die gesprekken heeft Garcia aan de leiders van zijn groep beloofd om van de nationale ploeg geen duiventil te maken. We zullen dus geen 50 verschillende spelers zien opgeroepen worden per jaar, zoals dat bij Tedesco wel het geval was.

Garcia pleit voor rechtlijnige keuzes en wil van deze Duivels weer een hechte groep maken, zoals onder Roberto Martinez het geval was.

Club Med

Maar het mag ook niet te los worden voor Garcia. Hij wil een Club Med-situatie vermijden waarin spelers de nationale ploeg mogen verlaten/weigeren wanneer ze daar zin in hebben.

Volgens de bondscoach moeten belangrijke figuren als De Bruyne, Lukaku en Tielemans daarin een voorbeeld geven door niet zomaar de Duivels te verlaten bij de eerste de beste blessure.

Het zou dus een periode van duidelijkheid en eenheid moeten worden bij de Rode Duivels. Benieuwd of Rudi Garcia daar ook effectief in zal slagen en dat we die donkere periode bij de nationale ploeg achter ons kunnen laten.