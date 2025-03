Hans Vanaken of Bryan Heynen in de basis? Rudi Garcia zal tegen Oekraïne sowieso verrassen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rudi Garcia zal zijn avontuur bij de Rode Duivels donderdagavond écht in gang zetten. Dan neemt de nationale ploeg het op tegen Oekraïne. Zal de Fransman meteen verrassen met een JPL-speler in zijn basiselftal?

Rudi Garcia pakt het anders aan dan zijn voorganger Domenico Tedesco, dat werd na de bekendmaking van de selectie al meteen duidelijk. De selectie van Garcia was meteen heel prestatiegericht.

Dat terwijl Tedesco in het wilde weg maar nieuwe spelers opriep en vasthield aan bepaalde namen. Door de aanpak van Garcia zitten er ook enkele JPL-spelers bij de groep die indruk maakten.

Dan gaat het om Senne Lammens, Brandon Mechele, Bryan Heynen en Hans Vanaken. Zou de bondscoach donderdagavond al voor een grote verrassing kunnen zorgen?

De kans zit er dik in. Garcia liet verstaan dat hij nog knopen moet doorhakken op twee posities. Waarschijnlijk heeft hij het dan om een plaats op het middenveld en wie de vervanger van Arthur Theate zal worden.

Die is, net als Malick Fofana, geblesseerd uitgevallen. Op het middenveld mogen we er zeker van zijn dat Kevin De Bruyne en Youri Tielemans hun plekje hebben. Kanshebbers op die derde plaats zijn Jorty Mokio, Nicolas Raskin, Hans Vanaken en Bryan Heynen.

Mokio zal het niet worden, dat risico kan Garcia niet nemen. Raskin zit voor de eerste keer bij de selectie, net als Bryan Heynen. Hans Vanaken heeft al heel wat caps achter zijn naam staan en lijkt de meest logische oplossing. Garcia zal dus sowieso verrassen met een nieuwkomer, of een JPL-speler in de basis... Of een nieuwkomer uit de JPL.