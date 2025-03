Rudi Garcia gaat geen enkel onderwerp uit de weg in aanloop naar eerste interland

Rudi Garcia is nog maar enkele uren verwijderd van zijn eerste wedstrijd op de bank van zijn nationale team. De nieuwe bondscoach heeft voor deze heenwedstrijd tegen Oekraïne ook nog eens voorbeschouwd met een persconferentie.

Rudi Garcia staat voor zijn grote debuut als coach van de Rode Duivels. De Franse bondscoach heeft woensdag tijdens een persconferentie de heenwedstrijd tegen Oekraïne ingeleid. Een tegenstander die hij zeer hoog inschat.

"Oekraïne is een zeer goed team, met getalenteerde spelers die ik ken. Het wordt een confrontatie van hoog niveau tussen twee sterke teams. De heenwedstrijd is belangrijk, maar de return zal in België zijn. We moeten deze eerste wedstrijd winnen, maar deze dubbele confrontatie zal over 180 minuten worden gespeeld, en hopelijk niet meer", aldus Garcia.

Rudi Garcia heeft de basis gelegd, zijn boodschap is goed ontvangen

Snel moest Garcia een nieuwe dynamiek brengen. Maar met zes dagen tussen de bekendmaking van zijn selectie en het begin van zijn eerste wedstrijd, had de Fransman niet veel tijd om veel te doen. Het belangrijkste was vooral werken aan de mentale aspecten en enkele spelprincipes die hem dierbaar zijn.

"We hadden niet veel tijd, een training gisteren en een vandaag. We moeten naar de essentie gaan, de basisprincipes. Ik heb intensiteit gezien, een groep met ambitie, die luistert en intelligent is. De spelers begrijpen snel, je hoeft de dingen niet meerdere keren uit te leggen. De groep is homogeen met spelers die titels hebben gewonnen bij grote clubs en jongeren. Het resultaat kan duidelijk van de bank komen. Er is genoeg kwaliteit om niet alleen met 11 spelers te werken", aldus Garcia.

"Er is genoeg kwaliteit om niet alleen met 11 spelers te werken"

Voor deze heenwedstrijd zal Rudi Garcia de aanvoerdersband geven aan Romelu Lukaku, aanwezig tijdens dezelfde persconferentie. Kevin De Bruyne, de op één na meest ervaren speler, zal die zondag in Genk dragen. Garcia heeft zijn definitieve keuze nog niet gemaakt en wil meer tijd nemen, maar hij heeft al een idee.

"Bij een club geef ik er de voorkeur aan om 5-6 weken de spelers te bekijken. Hier is een week kort. Ik weet al wie de leiders zijn en ik kende ze al, maar het zal kort blijven. In juni zullen we meer tijd hebben om te evalueren. Maar niet alleen de aanvoerder is belangrijk," zei Garcia.

"Er is een groep leiders, bestaande uit Courtois, Meunier, Tielemans, De Bruyne en Lukaku. Ik heb collectief met hen gesproken, maar ik wil ook individueel met alle anderen praten voor zondag om de persoon achter de speler te leren kennen. Er zijn verschillende soorten aanvoerders, maar Romelu voldoet aan alle voorwaarden", voegde hij eraan toe.

Garcia zal moeten leren om te gaan met zijn frustratie

Tenslotte sprak Rudi Garcia over de verschillen tussen het vak van coach en dat van bondscoach, wat nu voor het eerst in zijn carrière zijn rol is. Voor hem ligt het grootste verschil in het ritme van de wedstrijden, dat aanzienlijk anders is.

"Ik had geen grote moeilijkheden, maar eerder een aanpassing. We zien onze spelers bij hun clubs en kijken ook veel wedstrijden op tv om een goed overzicht te hebben. Er zijn niet veel wedstrijden, we spelen er twee en dan moeten we wachten tot juni. Dat brengt wat frustratie met zich mee, dus ik ga echt genieten morgen en zondag, door met de spelers te leven en hen te motiveren. Ik zie dat ze graag willen en dat bevalt me", besloot de nieuwe bondscoach.