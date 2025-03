Volgens Oekraïense media zullen Rode Duivels een elftal zonder al te veel verrassingen bekampen, ondanks enkele belangrijke afwezigen

Donderdagavond staat het heenduel in de barragewedstrijden van de Nations League tussen onze Rode Duivels en Oekraïne op het menu. Het is de eerste wedstrijd voor onze Duivels onder Rudi Garcia. Volgens Oekraïense media treffen De Bruyne & Co een sterk Oekraïens elftal, dat ondanks enkele afwezigen.

Het is de tweede keer ooit dat Oekraïne en België het tegen elkaar opnemen. De eerste keer was op het EK van vorige zomer, waar dat treffen eindigde in een 0-0.

Dat was de wedstrijd waar het geduld van de Belgische fans compleet op was, zeker nadat de Duivels aan het einde bij een gelijke stand niet volop voor de overwinning gingen.

Nu is het dus aan onze Rode Duivels om die blamage recht te zetten en over de twee wedstrijden een resultaat te halen tegen de mannen in het geel en blauw.

Doping

Volgens de Oekraïense voetbalkrant UA-Футбол, zullen er weinig grote verrassingen te vinden zijn in de basiself van Oekraïne. Dat ondanks het ontbreken van twee zeer belangrijke aanvallende pionnen.

Superster Mikhailo Mudryk is al sinds begin dit jaar geschorst wegens een dopingzaak en superspits Artem Dovbyk, die vorig seizoen topschutter was in LaLiga, is ook niet beschikbaar door een voorlopig onbekende blessure.

Volgens UA-Футбол beschikt bondscoach Rebrov voor de rest wel over al zijn troepen. Daarom zal de opstelling er wellicht als volgt uitzien:

Doelman: Anatoliy Trubin (Benfica)

Net zoals in ons land zitten de Oekraïners wat met een luxeprobleem in doel. Ze hebben de keuze uit Anatoliy Trubin, die nog maar 23 jaar oud is en al een tijdje een vaste waarde onder de lat bij Benfica. Ook de backupdoelman van Courtois, Andriy Lunin, is een kandidaat om eerste doelman te zijn bij Oekraïne. Maar sinds het EK lijkt de voorkeur van Rebrov dus uit te gaan naar Trubin.

Defensie: Konoplia (Schachtar) - Zabarnyi (Bournemouth) - Matviyenko (Schachtar) - Mykolenko (Everton)

In de defensie zijn vooral centrale verdediger Illia Zabarnyi en linksachter Vitaliy Mykolenko ietwat bekende namen voor voetballiefhebbend België. Mykolenko is al enkele seizoenen vaste waarde in de basiself van Everton, terwijl Zabarnyi deel uitmaakt van een stuntend Bournemouth, dat meedoet voor de Europese plekjes in de Premier League.

Middenveld: Kalyuzhnyi (Oleksandria) - Zinchenko (Arsenal) - Sudakov (Schachtar) - Gutsulyak ( Polissya) - Tsygankov (Girona)

Het middenveld van dit Oekraïne is een mix van Europese ervaring en Oost-Europese hardheid. Oleksandr Zinchenko is veruit de grootste naam in dit elftal. Normaal speelt hij op de linksachter, maar door zijn technische vaardigheden en de aanwezigheid van Mykolenko neemt hij steevast post op het middenveld.

Ook buitenspeler Viktor Tsygankov wordt geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Vorig seizoen maakte hij deel uit van het Girona dat zich verrassend kon plaatsen voor de Champions League.

Spits: Yaremchuk (Olympiakos)

Voor ons Belgen misschien de bekendste naam in dit elftal. Yaremchuk gooide hoge ogen in zijn periode bij KAA Gent, maar enkele seizoenen later arriveerde hij als recordtransfer bij Club Brugge en faalde hij compleet.

Nu doet Yaremchuk het niet al te slecht in Griekenland, maar het is vooral dankzij de blessure van Dovbyk dat hij nu zal starten tegen de Duivels.

Of dit ook effectief de opstelling zal worden voor donderdagavond, valt nog af te wachten uiteraard.