"We zijn wel met profvoetbal bezig hé!" Jan Mulder & co maken bondscoach Rudi Garcia nu al met de grond gelijk

Bij de rust stond het nog 0-1 voor de Rode Duivels en ook toen was er al veel kritiek. Het werd er niet minder om na een dramatische tweede helft. Door de 3-1 nederlaag zullen de Belgen op zondag vol aan de bak moeten in Genk.

De 3-1 nederlaag kwam ook bij de analisten heel hard aan. Van de nieuwe vibe was eigenlijk niet veel te merken. Wat moeten we denken van het debuut van Rudi Garcia als bondscoach bij de Rode Duivels?

Een echt zootje

"Ik vond het echt een zootje. Het viel heel erg tegen. Oekraïne is geen wereldploeg, maar loopt over ons heen en er is geen reactie", opende Jan Mulder de debatten na de wedstrijd bij VTM2.

"De winnaarsmentaliteit van deze trainer mogen we toch een beetje in twijfel trekken. En zijn wisselbeleid? Koni De Winter had je al veel eerder uit zijn lijden moeten verlossen. En dan Mokio zijn momentje gunnen de laatste tien minuten?"

Slapende coach?

"We zijn hier wel met profvoetbal bezig. Doku had erin gemoeten, die brengt vuur! Die trainer slaapt! Wakker maken!" In elke linie liep het verkeerd tegen Oekraïne.

"Tot de 1-1 was er niets aan de hand. We moesten geen schrik hebben van Oekraïne, maar ineens draait het", merkte ook Marc Degryse op. "Onbegrijpelijk dat we dan plots de kluts kwijt zijn en we zijn dan maar blijven sukkelen."