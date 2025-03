Buitenlandse pers hard voor Rode Duivels en Rudi Garcia: "Het chagrijn is razendsnel teruggekeerd"

Rudi Garcia kende een teleurstellend debuut als bondscoach van België. De Rode Duivels verloren met 3-1 van Oekraïne na een zwakke prestatie. Deze nederlaag zet de ploeg onder druk in de Nations League, waar degradatie naar een lagere divisie dreigt.

Ook in het buitenland werd de pijnlijke nederlaag opgemerkt. De Nederlandse krant De Telegraaf was kritisch en stelde vast dat België slecht aan de wedstrijd begon. De terugkeer van Thibaut Courtois en de komst van Garcia als coach brachten voorlopig geen positieve verandering.

Voetbal International zag weinig verbetering ten opzichte van het teleurstellende EK. “Het chagrijn is alweer razendsnel teruggekeerd", schreven ze. De krant benadrukte dat de Rode Duivels zondag in Genk een ommekeer nodig hebben om degradatie uit Divisie A te vermijden.

In Frankrijk uitte L’Équipe twijfels over de aanpak van Garcia. “Hij droomde van een betere start, maar in twaalf minuten stortte zijn ploeg in", klonk het. De krant wees op de kwetsbaarheid van de Belgische verdediging en waarschuwde voor verdere teleurstellingen als Garcia geen orde op zaken stelt.

Ook in Engeland was de toon scherp. The Guardian merkte op dat de Rode Duivels na een fout in de defensie de controle verloren. “Courtois had voor rust weinig werk, maar moest zich toch drie keer omdraaien.” Volgens de krant wordt het nu erg moeilijk om degradatie uit de hoogste divisie te vermijden.

Zondag volgt de terugwedstrijd in Genk. Daar moeten de Rode Duivels bewijzen dat ze beter kunnen, anders dreigt een vroegtijdige exit uit de hoogste klasse van de Nations League.