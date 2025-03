De Ketelaere is geen vleugelspeler, de verdediging lekte als een zeef: Rudi Garcia wilde vernieuwen voor zijn eerste keer bij de Rode Duivels... maar hij heeft zich vergist

Rudi Garcia heeft geprobeerd om te innoveren en te verrassen voor zijn eerste keer als coach van de Rode Duivels. Toch hebben de keuzes van de Franse coach niet gewerkt... en het was een beetje voorspelbaar.

Op donderdagavond slaagde Rudi Garcia er niet in zijn debuut te verzilveren als coach van de Rode Duivels, die met 3-1 werden verslagen door Oekraïne. De nieuwe bondscoach van ons nationale team stelde dus zijn allereerste opstelling op en verraste op verschillende fronten.

Trossard trouw aan zichzelf in de selectie, De Ketelaere is geen vleugelspeler

In de aanvallende linie al meteen. Trouw aan zichzelf in de selectie, was Leandro Trossard slechts een schim van de speler die hij kan zijn bij Arsenal (en die hij was bij Brighton), terwijl deze wedstrijd een vrij duidelijk bewijs leverde dat Charles De Ketelaere geen wingback is, en dat hij zich beter voelt in het centrum.

Twee conclusies die een beetje voorspelbaar waren, en twee verrassingen aan de zijkanten terwijl iedereen Jérémy Doku en Dodi Lukebakio verwachtte, die het seizoen van zijn leven heeft bij FC Sevilla. De speler van Manchester City bleef op de bank, terwijl de Sevillaspeler net een CDK verving die niet helemaal goed presteerde, 20 minuten voor het einde. Het is onmogelijk met zekerheid te zeggen of ze het beter hadden gedaan, maar de keuzes voor Trossard - De Ketelaere hebben niet uitbetaald.

De defensieve trechter samengesteld door Rudi Garcia was ook een enorme verrassing. Zeno Debast als nummer 6, voor Brandon Mechele en Koni De Winter. Drie spelers die nooit eerder samen hadden gespeeld en niet op zulke posities waren gebruikt vóór de eerste trainingssessie van Garcia op maandag. Een enorm risico.

Een worstelend driehoek

Want dit gebrek aan automatismen was duidelijk zichtbaar. Of het nu was om infiltraties vanuit de tweede lijn tegen te gaan of om de bal weer in het spel te brengen na een onderschepping, de drie spelers begrepen elkaar nooit.

Rudi Garcia rechtvaardigde een deel van zijn keuzes door te verklaren dat Maxim De Cuyper en Brandon Mechele elke dag samen spelen. En toch, juist aan die kant, met een Tsygankov in topvorm aan zijn rechterkant, explodeerde de verdedigingslinie van de Belgen. Aan de andere kant was Meunier zeker niet degene om te bekritiseren in vergelijking met de rest van het team.

Voor zijn debuut bij de Rode Duivels nam Rudi Garcia risico's die niet hebben uitbetaald. Zal hij teruggaan naar een meer "basale" opstelling voor de terugwedstrijd, met dus Doku en Lukebakio aan de zijkanten, Wout Faes en Zeno Debast in het midden? Dat is mogelijk om Oekraïne te proberen te ontregelen, die waarschijnlijk goed georganiseerd en compact zal zijn. In dat geval zullen er op het middenveld verschillende vragen rijzen.