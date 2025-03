Drie buizen en heel wat spelers onder niveau bij de Rode Duivels: onze punten na de afgang tegen Oekraïne

We zouden willen dat het niet hoefde, maar het is onvermijdelijk: de Rode Duivels beginnen het Garcia-tijdperk en het jaar 2025 met een slecht rapport. Veel vijfjes en enkele gebuisden bij ons.

Thibaut Courtois (6)

Hij begon heel geruststellend en kon ook rust brengen in de ploeg. De doelpunten waren niet zijn fout, hij kon deze wedstrijd niet veel beter doen. Kwam ook uitleg geven na de wedstrijd waarvoor hij een pluim verdient.

Maxim De Cuyper (5)

Aanvallend bracht hij te weinig, hij speelde verdedigend eigenlijk geen moeilijke wedstrijd tot het licht uit ging na 1-1 van Oekraïne. Daarna kwam al het gevaar van zijn kant.

Mechele (5)

Niets te melden, totdat hij achterin voor de gek werd gehouden bij het tweede doelpunt van Oekraïne. Daarna kreeg hij, net als de rest van het team, een pak slaag van de tegenstander.

De Winter (4)

Er kan gediscussieerd worden over wie meer schuld treft bij het Oekraïense doelpunt, hij of Leandro Trossard die pass gaf, maar feit is dat zijn controle ook rampzalig was. Zonde...

Meunier (6)

Beperkte offensieve bijdrage, maar verdedigend bleef hij redelijk solide. Het gevaar kwam steevast van de andere flank.

Debast (4)

Hij lijkt weinig toekomst te hebben op de ‘6’-positie. Dramatisch balverlies meteen bij de start van de wedstrijd, geen uithoudingsvermogen en geen impact verder in de match: onvoldoende op dit niveau.

Tielemans (5)

In de eerste helft hielpen zijn risicoloze passes en kalmte om het spel onder controle te houden. Maar zodra het tempo omhoog moest, ging hij net als de rest kopje onder. Geen enkele gevaarlijke pass, geen creativiteit, en steeds meer frustratie naarmate de match vorderde.

De Bruyne (7)

Niemand anders heeft zo’n pass in zijn repertoire, en Lukaku profiteerde ervan. Had ook een prachtig doelpunt kunnen maken. Werd vervangen vóór de totale instorting en speelde een goede partij.

Trossard (5,5)

Theoretisch opgesteld als linksbuiten, in werkelijkheid vaak in een vrije rol, maar zijn acties leverden niets op. Deed wel veel moeite, speelde een verdienstelijke partij. Maar vooral: een waardeloze pass naar Koni De Winter, waardoor de match van de Duivels in duigen viel.

De Ketelaere (4)

De neiging om te veel te willen forceren, alsof hij zichzelf moest bewijzen. Maar die rechterflank ligt hem duidelijk niet. Dribbelde zich vast en toonde werkelijk niets. Werd in alle anonimiteit gewisseld.

Lukaku (6)

Scoorde een echte Lukaku-goal. Toonde veel werklust en was heel aanwezig. Kreeg geen enkele bruikbare bal meer toen het team instortte.