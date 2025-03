Franky Van der Elst kritisch voor Rode Duivel: "Je kan moeilijk zeggen dat het een succes was"

Het was geen al te beste wedstrijd van Koni De Winter en de Rode Duivels tegen Oekraïne. De centrale verdediger liet enkele steekjes vallen waarvan de Oekraïners konden profiteren. Ook Franky Van der Elst zag dat De Winter geen al te beste indruk naliet.

Een slechte controle die de 1-1 inluidde en het slecht volgen van Zabarnyi, die de 3-1 tegen de touwen duwde: het zijn twee doelpunten van de Oekraïners waar Koni De Winter schuld trof.

Het was nog maar de tweede wedstrijd bij de Rode Duivels van de centrale verdediger, maar net als in zijn debuut tegen Ierland was De Winter ook dit keer niet op de afspraak.

Klotebal

Rode Duivels-legende, Franky Van der Elst was niet heel verbaasd wanneer De Winter in de basiself bleek te staan. "Ik snap dat onze nieuwe bondscoach Rudi Garcia iets anders wil proberen dan zijn voorganger, maar je kan moeilijk zeggen dat het een succes was."

Van der Elst kon wel begrip opbrengen voor het foutje van De Winter dat tot de 1-1 leidde, maar laat hem ook niet vrijuit gaan. "Het was een klotebal van Trossard."

"De Winter had ook moeten zien dat die Oekraïner er onmiddellijk weer was om druk te zetten. Hij had de bal meteen moeten wegkoppen in plaats van hem op zijn borst te nemen. Dan was het probleem opgelost."

Agressie

De 'Fox' zag een groot mankement in het spel van De Winter: "Hij mist wat agressie. Kijk naar die tweede tegengoal. De spits van Oekraïne wordt voor De Winter aangespeeld en kan dan makkelijk naar de zijkant spelen. De Winter zat er weer net te ver af."

"Daarom: het mag wat agressiever. Ik wil die jongen niet veroordelen, maar het was verrassend dat hij mocht starten. Hij geeft geen bange indruk, maar hij staat toch ook niet met een geweldige persoonlijkheid te voetballen. Al gold dat donderdag voor de hele ploeg", besluit hij.